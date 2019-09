रितेश देशमुख ने अपने हाथों से बनाया इको फ्रेंडली गणेश की मुर्ती,Video viral

2 सितंबर को पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2019) मनाई गई। इस खास अवसर को लेकर सभी लोगों में काफी क्रेज है। इस मौके पर सभी लोग अपने घर में भगवान गणेश की मुर्ती स्थापित कर इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने भी अपने घर भगवान गणेश की मुर्ती स्थापित की है। लेकिन गणेश की मुर्ती की सबसे खास बात यह कि इसे खुद एक्टर ने अपने हाथों से बनाया है। रितेश देशमुख द्वारा शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार, उन्होंने पर्यावरण (Environment) का भी पूरा ख्याल रखते हुए इसे इको फ्रेंडली (Eco Friendly) बनाया है।

दरअसल रितेश देशमुख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा बनाते दिखाई दे रहे हैं। मिट्टी से तैयार ये मूर्ति पूरी तरह से पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं। इस वीडियो को शेयर कर रितेश ने पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया और एक जागरूक नागरिक बनने की बात कही। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रितेश देशमुख ने पर्यावरण बचाने और इको फ्रेंडली मूर्ति के इस्तेमाल की बात कही हो। पिछले साल भी वो लोगों से इसी की अपील करते दिखाई दिए थे।

I made the Ganesha idol at home out of Mud-clay. I want to be responsible towards my environment,hope we can leave a better-cleaner planet for our children. They learn from what they see. wishing you all happiness & prosperity #HappyGaneshChaturthi #ecofriendly #GanpatiBappaMorya pic.twitter.com/qhWBsXdvw1