'Baaghi 3' में हुई रितेश देशमुख की एंट्री, टाइगर श्रॉफ-श्रद्धा कपूर की फिल्म में निभाएंगे यह रोल

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'बागी 3' (Baaghi 3) को लेकर एक बड़ी खबर मीडिया में आई है। खबरों की मानें तो साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) और की अहमद खान (Ahmed Khan) द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अब रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) भी इस फिल्म की कास्ट से जुड़ गए हैं।

ओवल मैदान के बाहर विदेशी को भेल पूरी बेचता देख अमिताभ ने किया ये ट्वीट

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ने ट्विटर पर इस फिल्म को लेकर जानकारी को शेयर करते हुए लिखा, "रितेश देशमुख 'बागी 3' से जुड़ गए हैं। फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर भी हैं। अहमद खान का निर्देशन। बागी 3 रितेश और निर्माता साजिद नाडियाडवाला कीछठवीं फिल्म है। खबरों की मानें तो इस फिल्‍म में ऐक्‍टर रितेश देशमुख अहम किरदार में नजर आएंगे। वहीं खबर ये भी है वह फिल्म में विलेन का किरदार निभा सकते हैं। इससे पहले रितेश एक विलेन फिल्म में खलनायक के किरदार में नजर आए थे। उनकी भूमिका को काफी सराहा भी गया था। अहमद खान के निर्देशन में बन रही बागी 3 की शूटिंग चार देशों में होगी। वहीं टाइगर की बात करें तो वह भी इस फिल्म को लेकर काफी तैयारियां कर रहे हैं।

Bharat Box Office Collection:सलमान-कैटरीना की फिल्म की कमाई में आया भारी उछाल, सातवें दिन बटोरे इतने करोड़

IT'S OFFICIAL... Riteish Deshmukh joins #Baaghi3... Stars Tiger Shroff and Shraddha Kapoor... Directed by Ahmed Khan... #Baaghi3 is Riteish's sixth film with producer Sajid Nadiadwala.