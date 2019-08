रितेश देशमुख और जेनेलिया ने महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए दिए 25 लाख रुपये

स्टार जोड़ी रितेश और जेनेलिया देशमुख ने महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने दान के लिए दोनों को धन्यवाद दिया है।

फड़णवीस ने सोमवार को एक फोटो ट्वीट किया, जिसमें ये स्टार जोड़ी मंत्री को चेक देते हुए नजर आ रहे हैं।

फड़णवीस ने लिखा, 'महाराष्ट्र बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये का योगदान देने के लिए धन्यवाद जेनेलिया और रितेश देशमुख।'

Thank you Riteish and Genelia Deshmukh for the contribution of ₹25,00,000/- (₹25 lakh) towards #CMReliefFund for #MaharashtraFloods !



