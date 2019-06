फरीदकोट के 12 साल के आफताब सिंह ने जीता Rising Star Season 3 का खिताब

पॉप्युलर सिंगिंग रिऐलिटी शो 'राइजिंग स्टार' के तीसरा सीजन के विजेता घोषित हो चुका है। शनिवार को राइजिंग स्टार सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले में आफताब सिंह को विजेता घोषित कर दिया गया। महज 12 साल के आफताब सिंह को 10 लाख रुपये प्राइज मनी और राइजिंग स्टार 3 ग्रांड फिनाले के विजेता का खिताब मिला है। इस बार ये खिताब आफताब ने अपने नाम कर लिया है। वहीं दिवाकर शर्मा फर्स्ट रनरअप बन चुकेहै। वहीं दिवाकर को 5 लाख रुपए प्राइज के रुप में दिए गए है। आपको बता दें कि फिनाले में आफताब ने अपने धमाकेदार परऑर्मेंस से 91% वोट हासिल।

Janta ka faisla saamne hain. Aftab jeet chuke hain #RisingStar3GrandFinale! Congratulations to him and his family. Thank you so much for showering him with #JantaKaPyaar! #RisingStar3 pic.twitter.com/pZJOPOvWpI