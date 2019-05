कैंसर का इलाज करवा रहे ऋषि कपूर का छलका दर्द, किया इमोशनल पोस्ट

बॉलीवुड एक्टर कैंसर से जूझ ऋषि कपूर की तबीयत में अब काफी हद तक सुधार है और वह जल्द ही वापस भारत आएंगे। ऐसी खबर पिछले कई दिनों से सामने आ रही हैं। इसी बीच ऋषि कपूर ने अपने नए पोस्ट से फैंस को हैरान कर दिया है। ऋषि कपूर ने अब अपने ट्विटर अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट किया है। ऋषि कपूर के इस पोस्ट में उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा है।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद भीड़ में फंसीं आशा भोसले की स्मृति ईरानी ने

ऋषि कपूर अपने सोशल अकाउंट पर लिखा, 'आज मुझे न्यूयॉर्क में आठ महीने हो गए हैं। क्या मैं कभी घर जा पाऊंगा?' उनके इस इमोशनल पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जल्द से जल्द अपने घर और परिवार के बीच लौटना चाहते हैं। उनके इस इमोशनल पोस्ट पर फैंस लगातार कमेंट कर उनके जल्द होने की कामना कर रहे हैं।

अनजाने में Salman Khan की फिल्‍म 'भारत' को प्रमोट कर बैठे विवेक ओबेरॉय ने डिलीट किया पोस्ट, फिर किया ये

Today I complete eight months here in New York. When will l ever get home?