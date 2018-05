आलिया-रणबीर के रिलेशन की खबरों के बीच ऋषि कपूर ने भट्ट परिवार को कही ये बात

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशन की खबरें काफी दिनों से सुर्खियों में हैं। दोनों के रिलेशन को लेकर आए दिन कोई न कोई खबर सामने आती है और इसी बीच ऋषि कपूर ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद लोग भी पूछने लगे कि क्या दोनों का रिश्ता पक्का समझें?

दरअसल, मंगलवार को ऋषि कपूर ने भट्ट परिवार की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, 'मैंने भट्ट परिवार जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया है जैसे महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, रॉबिन भट्ट, पूर्णिमा जी, सोनी भट्ट, पूजा भट्ट, इमरान हाशमी, आलिया भट्ट। आप सब का शुक्रिया।'

Have worked with most of the talented Bhatt family(and relatives). Mahesh Bhatt,Mukesh Bhatt,Robin Bhatt,Purnima ji, Soni Bhatt, Pooja Bhatt, Emran Hashmi, Alia Bhatt. Thank you all! — Rishi Kapoor (@chintskap) May 22, 2018

ऋषि कपूर के इस ट्वीट के बाद यूजर्स भी पूछ रहे हैं कि क्या आलिया-रणबीर के रिलेशन की खबरें सच हैं?

पढ़ें यूजर्स के ट्वीट्स

Bhatt and kapoor family relation Ranbir and Alia ke relationship k baad strong hue h . This tweet conformation for Ranbir and alia linkup — mohit (@mohitrockstar51) May 22, 2018

Ranbir + Alia = Ranlia — Ruby Wanza (@Rubs_wanza) May 22, 2018