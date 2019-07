आखिर क्यों Rishi Kapoor ने जावेद जाफरी के बेटे मीजान को दिया आशीवार्द?

दिगग्ज अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने मीजान जाफरी को उनकी पहली फिल्म 'मलाल' के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मीजान दिग्गज अभिनेता जगदीप के पोते और जावेद जाफरी के बेटे हैं।

न्यूयॉर्क में इलाज करा रहे ऋषि ने ट्वीट किया कि नया सितारा, जगदीप साहब के पोते, जावेद जाफरी के बेटे और तीसरी पीढ़ी के अभिनेता मीजान को पहली फिल्म 'मलाल' के लिए शुभकामनाएं। आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। शुभकामनाएं व आशीवार्द।

New Star ⭐️ . Wishing Jagdeep sahab’s grandson,Jaaved Jaffri’s son, the third generation actor- “Meezan” all the very best on his debut film “Malaal”God Bless and all the best. Blessings!!!