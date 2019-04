अमेरिका में इलाज करा रहे ऋषि कपूर ने वोटिंग को लेकर फैन्स से की अपील

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर अमेरिका में अपला इलाज करा रहे हैं। हालांकि उन्हें दिक्कत क्या है इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन वो इस दौरान भी कई तस्वीरें और मैसेज करते रहते हैं। अब रविवार को उन्होंने फैन्स से वोटिंग की अपील की है। ऋषि कपूर ने ट्वीट कर लिखा, 'मैंने न्यूयॉर्क के इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस में पूछा कि क्या यहां ऐसी सुविधा है कि मैं और मेरे जैसे लोग जो घर से बाहर हैं वो वोट कर सकें। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है।'

ऋषि कपूर ने आगे लिखा, 'प्लीज आप लोग वोट करना ना भूलें। जय हिंद...वंदे मातरम।'

Called the Indian Consulate’s office here in NY to inquire if there was any facility for people like us to vote(away from home)There wasn’t. Please do not forget to vote wherever and whenever you have to. Jai Hind! Vande Mataram! (Sorry for earlier error) pic.twitter.com/A0heLdBhZv