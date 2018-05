ऋषि कपूर ने लिए प्रिंस हैरी और मेगन की शादी के मजे, शेयर किया फनी VIDEO

प्रिंस हैरी और अमेरिकन एक्ट्रेस मेगन मर्केल की शादी काफी चर्चा में रही है। इंडिया में भी इस शादी को लेकर काफी उत्साह था। जिसकी वजह कुछ हद तक प्रियंका चोपड़ा भी थीं। लेकिन अब प्रिंस हैरी और मेगन की शादी का जो वीडियो वायरल हो रहा है। उसे देखकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। दिलचस्प बात ये है कि इस वीडियो को ऋषि कपूर ने शेयर किया है।

ऋषि कपूर ने लिए शाही कपल के मजे...

दरअसल, ऋषि ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शादी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये प्रिंस हैरी और मेगन की शादी का हिंदी वर्जन है। जो सिर्फ इंडिया में रिलीज हुआ है।

Dubbed version of the wedding ceremony for release only in India. pic.twitter.com/rPvLrpFtAK