VIDEO: हेयर कट कराने पहुंचे ऋषि कपूर, लेकिन तभी सैलून में हुआ कुछ ऐसा कि एक्टर भी चौंक गए

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क में हैं। अब हाल ही में ऋषि कपूर न्यूयॉर्क के एक सैलून में गए। सैलून में ऋषि कपूर का बड़े ही अलग अंदाज में वेलकम हुआ। हुआ कुछ यूं कि जब ऋषि कपूर ने सैलून में हेयकट कराने गए तो वहां के एक रशियन ने उन्हें पहचान लिया और उसने ऋषि कपूर का सॉन्ग मैं शायर तो नहीं गाना बजा दिया।

ऋषि कपूर ने इस दौरान का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, बाल कटवाने के दौरान सैलून में मेरा गाना बजाया गया। एक रूसी ने मुझे पहचान लिया और ये गाना बजा दिया...थैंक्यू।

My anthem played in a salon whilst getting a hair cut. Russian recognized me and played it from his note book. Thank you Sergie. pic.twitter.com/nnHJVo3OyS