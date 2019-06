Rishi Kapoor और Neetu Kapoor से न्यूयॉर्क मिलने पहुंचे ये डायरेक्टर, फोटो वायरल

निर्देशक उमेश शुक्ला लेखक अभिजात जोशी और सौम्या जोशी के साथ हाल ही में दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) से मिलने पहुंचे। ऋषि बीते साल से न्यूयॉर्क में अपना उपचार करा रहे हैं। आईएएनएस के मुताबिक उन्हें '102 नॉटआउट' गैंग की संज्ञा देते हुए ऋषि ने ट्विटर पर नीतू, उमेश, अभिजात और सौम्या के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की।

Today I complete eight months here in New York. When will l ever get home?

तस्वीर के कैप्शन में अभिनेता ने लिखा कि ढेर सारा प्यार और स्नेह। उमेश शुक्ला, अभिजात जोशी, सौम्या जोशी के साथ हम। '102 नॉटआउट' गैंग आपके स्नेह के लिए धन्यवाद, हम आपसे प्यार करते हैं।

शुक्ला, सौम्या और जोशी, ऋषि के साथ फिल्म '102 नॉटआउट' में काम कर चुके हैं। ऋषि को खुश रखने के लिए हर दूसरे दिन उनके परिवार के लोग, दोस्त, फिल्म व व्यापार जगत के सेलिब्रिटीज उनसे मिलने जाते रहते हैं। इनमें करण जौहर, शाहरूख खान, आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा जोनस और अनुपम खेर भी शामिल हैं।

So much of love and affection. Umesh Shukla,Abhijat Joshi, Us with Saumya Joshi at “Tony’s” Thank you “102 not out” guys for your affection we love you! pic.twitter.com/NrQD1Opzyt