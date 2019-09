ऋषि कपूर-अजय देवगन-परेश रावल से लेकर इन बॉलीवुड सितारों ने दी विजू खोटे को भावभिनी श्रद्धांजली

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार विजू खोटे का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझ रहे विजू ने 30 सितंबर की सुबह अपने मुंबई के घर में आखिरी सांसे लीं। विजू न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि मराठी फिल्मों में भी चहीते अभिनेता थे। उनका सबसे पॉपुलर किरदार फिल्म शोले में कालिया रहा, जिसे लोग उनके जाने के बाद भी याद रखेंगे। खासतौर से उनका वो डायलॉग- ''सरदार मैंने आपका नमक खाया है।" विजू खोटे के निधन की खबर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फिल्मी जगत के लोगों के साथ उनके तमाम फैन्स काफी दुखी हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर, अजय देवगन, अनुप जलोटा और परेश रावल ने सोशल मीडिया के जरिेए उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजली दी है।

अमिताभ बच्चन ने इंटरनेट पैक्स पर किया फनी ट्वीट, कहा- हमारा तो 1 थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने विजू खोटे को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि ... ‘RIP, विजू खोटे मेरे सालों पुराने दोस्त। जब मैं यंग था तब हम बहन शोभा खोटे जी के साथ बाइक पर घूमा करते थे। वो बेहद ही पैशनेट और अमेरिकन फिल्मों के बड़े जानकार थे। हम आपको बेहद ही मिस करेंगे। विजू आप कहां हैं..। अजय देवगन ने लिखा, विजू खोटे वैसे अभिनेता है जिन्हें खुद के बदौलत अपनी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बनाई, उनके महान कामों का हमेशा याद किया जाएगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने उनके साथ काफी फिल्मों में काम किया है। RIP सर मेरे परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना।

आपको बता दें कि विजू खोटे 1964 से अपने फिल्मी सफर की शुरूआत की थी। उन्होंने कई मराठी धारावाहिक में काम किया है। आपको यह भी बता दें कि विजू खोटे प्रसिद्ध अभिनेत्री शुभा खोटे के छोटे भाई थे, जिन्होंने कुली , सौदागर और कई अन्य फिल्मों में काम किया है।

यहां देखें





RIP. Viju Khote. Dear friend over the years. Though much elder,we used to bike together along with sister Shobha Khote ji,when I was young. Passionate and well informed about American films. We will miss you” Viju kutte aahe? pic.twitter.com/6e6KXaepFI — Rishi Kapoor (@chintskap) September 30, 2019

Saddened to hear about the demise of #VijuKhote Ji

May his soul rest in peace 🙏 pic.twitter.com/kN984ER90U — Anup Jalota (@anupjalota) September 30, 2019

An endearing fellow and a generous co actor . AUM SHANTI VIJU JI . — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) September 30, 2019