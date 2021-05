फिल्म 'इंदु की जवानी' और 'देवी' के प्रोड्यूसर रेयान स्टीफन का निधन

बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर-डायरेक्टर रेयान स्टीफन का निधन हो गया है। हाल ही में वह कोविड-19 से संक्रमित पाए गये थे। रेयान स्टीफन कई सालों तक फिल्म निर्माता करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़े थे। रेयान हाल ही में रिलीज हुए कियारा आडवानी की फिल्म 'इंदु की जवानी' और काजोल, श्रुति हासन, और नेहा धूपा की शॉर्ट फिल्म 'देवी' की वजह से चर्चा में थे।

रेयान स्टीफन ने निधन की जानकारी वेब सीरिज 'द फैमिली मैन' के राइटर और प्रोड्यूसर सुपर्ण एस वर्मा ने ट्वीट करते हुए दी है।

Life is cruel! But you were kind! @ryanmstephen thank you for your compassion in a ruthless world. I’m glad we undertook a journey on a few stories, the joy in writing them was because of you. You leave behind so many who loved you. Cook up a storm my friend. God bless you ❤️ pic.twitter.com/rLkhqciR40