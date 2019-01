बॉलीवुड के वेट्रेन एक्टर कादर खान ने सोमवार को कनाडा में अंतिम सांस ली। बुधवार की रात को कादर खान की पार्थिव शरीर को सुपुर्द-ए-खाक किया गया है। बॉलीवुड के तमाम सितारों ने कादर खान (Kader Khan) के निधन पर शोक जताया। इन्हीं सब के बीच कादर खान के बेटे सरफराज ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को बेरहम बताया है। सरफराज का कहना है कि कादर खान के कनाडा चले जाने के बाद उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से दरकिनार कर दिया गया। इसी बीच सरफराज ने का एक नया खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया कि कादर खान अपने आखिरी सांस तक बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को याद करते रहे।

'सिंबा' के लिए रणवीर ने कही ये बड़ी बात,जानकर खुश हो जाएंगे रोहितशेट्टी

हाल ही में एक इंटरव्‍यू के दौरान कादर खान के बेटे सरफराज ने कहा कि फिल्म जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो मेरे पिता के काफी करीब थे। लेकिन एक शख्स, जिन्हें मेरे पिता बहुत पसंद करते थे, वह हैं बच्चन साहब (अमिताभ बच्चन)। मैं अपने पिता से पूछता था कि वह फिल्म जगत में सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं तो वह सीधा जवाब देते थे बच्चन साहब। और मैं जानता हूं कि वह प्यार आपसी था। भावुक बेटे ने कहा, मैं चाहता था कि बच्चन साहब को पता चले कि मेरे पिता उनसे अंत तक बात करने के बारे में बात किया करते थे। शक्ति कपूर, डेविड धवन और गोविंदा वे लोग थे, जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक के दौरान कादर खान के साथ करीबी रूप से काम किया था।

VIDEO: ‘चाची राम राम’ के सेट पर कुछ ऐसी दिखीं सपना चौधरी

T 3045 - Kadar Khan passes away .. sad depressing news .. my prayers and condolences .. a brilliant stage artist a most compassionate and accomplished talent on film .. a writer of eminence ; in most of my very successful films .. a delightful company .. and a mathematician !! pic.twitter.com/l7pdv0Wdu1