अलविदा कादर खान: अमिताभ बच्चन ने ऐसे दी आखिरी विदाई, लिखी ये इमोशनल बात

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और डायलॉग राइटर कादर खान (Kader Khan) अब हमारे बीच नहीं रहे। 81 साल की उम्र में सोमवार शाम को कनाडा में उनका निधन हो गया। कादर खान के जाने से उनके फैंस और फैमिली काफी दुखी हैं। कादर खान के साथ काम कर चुके एक्टर भी उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कादर खान को आखिरी श्रद्धांजलि दी है। बिग बी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक इमोशनल पोस्ट लिखकर दुख जताया है।

'दुखद और निराशाजनक है उनका जाना...'

अमिताभ ने अपने ट्वीट में कादर खान के जाने का दुख जाहिर किया तो साथ ही उनकी तारीफ भी की और अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी दिया। अमिताभ लिखते हैं-"कादर खान गुजर गए। दुखद और निराशाजनक खबर। मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं। वह प्रतिभा के धनी और फिल्मों के लिए समर्पित कलाकार थे। वह गजब के लेखक थे। मेरी ज्यादातर कामयाब फिल्में उन्हीं ने लिखीं। मेरे अजीज दोस्त और गणितज्ञ भी थे।''

T 3045 - Kadar Khan passes away .. sad depressing news .. my prayers and condolences .. a brilliant stage artist a most compassionate and accomplished talent on film .. a writer of eminence ; in most of my very successful films .. a delightful company .. and a mathematician !! pic.twitter.com/l7pdv0Wdu1