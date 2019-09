ऋचा चड्ढा ट्वीट कर मांगी जोधपुर पुलिस से मदद! जानिए क्या है मामला

हर मुद्दे पर बेबाक राय रखने वाली अभिनेत्री ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) जल्द ही 'सेक्शन 375' (Section 375) फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म में ऋचा ने दुष्कर्म पीड़िता की वकील का किरदार निभाया है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ऋचा अपने एक ट्वीट को लेकर खबरों में हैं।

आपको बता दें कि मसान, गैंग्स ऑफ वासेपुर, फुकरे जैसी फिल्मों के लिए से फेम हुईं ऋचा चड्ढा (Richa Chadda)

सोशल मीडिया पर भी अपनी बेबाकी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहती हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने एक ट्वीट कर ट्विटर यूजर्स को अपने निशाने पर ले लिया और ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने इस ट्वीट को खुद ये लिखते हुए पोस्ट किया कि सेफ की पोस्ट जितनी गंदगी है वो उतना गंदा खाना नहीं बनाते होंगे।

Dear @PoliceJodhpur. Please can you do something about this repeat offender Pushpendra Bala?

Thank you Neelesh 😀 for helping out 🙏💖 https://t.co/q8LjRV24q4