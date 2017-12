SHOCKING: बाइक से पीछा करने वाले फैंस को रिचा ने लगाई फटकार, कहा- फोटो लेने का ये तरीका...

बॉलीवुड स्टार्स को आए दिन अजीबो-गरीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार यह स्थिति स्टार्स के सामने खुद फैंस की वजह से ही होती है। हाल ही में बलीवुड एक्ट्रेस रिचा चड्ढा भी ऐसी ही स्थिति में फंस गईं। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'फुकरे' और 'मसान' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी रिचा चड्ढा का उनके फैंस ने बाइक से पीछा किया। इस बात से परेशान हुई रिचा चड्ढा ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला और उन फैंस को अच्छे से फटकार लगाई।

Got followed by some over enthu-fans on bikes in Bandra. You are a hazard to the safety of pedestrians and other vehicles on the road. Certainly no way to ask for pictures. Sudhar jaiye.