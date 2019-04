प्रियंका चतुर्वेदी ने छोड़ी कांग्रेस तो ऋचा चड्ढा ने कही ये बात

कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़नेवाली प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को शिवसेना का दामन थाम लिया। उन्होंने मुंबई में मातोश्री पहुंचकर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। प्रियंका के पार्टी छोड़ने पर सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शन्स आ रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी इस मामले पर ट्वीट किया।

ऋचा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग कर ट्वीट किया, 'कांग्रेस, अपने उस वादे पर खरा उतर कर दिखाओ जिसमें पार्टी के लैंगिक रूप से समान होने की बात कही गई है. अगर आप उन लोगों को पार्टी में दोबारा जगह देते हैं तो आप अपनी इस बात से पलट रहे हैं।

Congress, live up to your promise of being a party that’s gender-inclusive. @INCIndia. If you reinstate those men, you’re condoning their behaviour. @priyankagandhi @RahulGandhi https://t.co/rrjJQzf0gn