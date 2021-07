Rhea Chakraborty Birthday: जब आयुष्मान खुराना ने कहा था 'आई लव यू रिया', वायरल हुआ वीडियो

मॉडल और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आज अपना 29वां जन्मदिन सेलीब्रेट कर रही हैं। बीते साल से रिया, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चाओं में हैं। रिया चक्रवर्ती, बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, जिनमें 'जलेबी', 'मेरे डैड की मारूती', 'सोनाली केबल' और 'बैंक चोर'। वहीं, बहुत कम ही लोग ये जानके होंगे कि रिया ने बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले अपने करियर की शुरुआत MTV के Teen Diva से की थी। इसके अलावा वो शो को होस्ट करती दिखाई दी थीं, जिसमें अभिनेता आयुष्मान खुराना ने रिया को 'आई लव यू' कहा था।

क्यों कहा- 'आई लव यू'?

रिया के 29वें जन्मदिन के मौके पर उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो आयुष्मान खुराना के साथ नजर आ रही हैं। इन दोनों के संग जॉश भी बैठ दिख रहे हैं। ये वीडियो 'Gone in 60 seconds' शो का है। जिसे रिया होस्ट करती थीं। सालों बाद वायरल हो रहे इस वीडियो में आयुष्मान और जॉश दोनों ही रिया को ‘I love you Rhea’ कहते दिखाई दे रहे हैं। वो भी 25 अलग-अलग अंदाज में। असल में ये दोनों बॉलीवुड के मशहूर स्टार्स का अंदाज कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां देखें वायरल हो रहा ये वीडियो-

होस्ट किए कई टीवी शोज

बात करें MTV के Teen Diva शो की तो रिया इसकी रनरअप रही थीं। इस शो को भले ही रिया नहीं जीत पाई हों लेकिन चैनल ने उनके प्रिटी फेस, बात करने के अंदाज और चार्मिंग पर्सनैटिली के कारण वीजे के तौर पर सिलेक्ट कर लिया था। बेहद कम उम्र में ही रिया इस चैनल के कई मशहूर शोज होस्ट करती दिखाई दी थीं। जिनमें- 'पेप्सी MTV Wassup', 'गॉन इन 60 सेकेंड्स' और 'टिक टैक कॉलेज बीट्स' शामिल हैं। इस दौरान रिया अपना कॉलेज भी पूरा कर रही थीं।