SANJU: हो गया अनुष्का के रोल का खुलासा, इन दो लोगों से इंस्पायर है किरदार

जब से संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू का ट्रेलर रिलीज हुआ है। तब से हर कोई फिल्म के किरदारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जानना चाहता है। खासकर अनुष्का शर्मा के रोल के बारे में क्योंकि उनके किरदार के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। पहले कहा जा रहा था कि फिल्म में अनुष्का एक जर्नलिस्ट का रोल निभा रही हैं। लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने खुद ये सीक्रेट रिवील कर दिया है कि आखिर अनुष्का हमे किस किरदार में नजर आएंगी।

And here is my dear friend Anushka. It’s a special appearance....but she worked on every nuance of the role for days together. Can anyone guess who she plays?....Will reveal tomorrow at the trailer launch. @AnushkaSharma #RanbirKapoor #RajkumarHiraniFilms @VVCFilms @foxstarhindi pic.twitter.com/NsWXhf3EmZ

इन दो लोगों से इंस्पायर हैं अनुष्का का रोल...

फिल्म संजू के ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक रिपोर्टर ने भी राजकुमार हिरानी से अनुष्का के रोल के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा- दरअसल, अनुष्का का किरदार मुझसे (राजकुमार हिरानी) और राइटर अभिजात जोशी से इंस्पायर है। हालांकि वो डायरेक्टर नहीं बल्कि एक बायोग्राफर का रोल कर रही हैं। जो लंदन में रहती हैं और इंडिया विजिट के लिए आती हैं। इस दौरान संजय चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ पर किताबे लिखी लेकिन अनुष्का पहले इसके लिए तैयार नहीं होती।

“@AnushkaSharma plays the character of Biographer who lives in London & has come to India as Sanjay Dutt wants her to write a book on him. She is me & #AbhijatJoshi mixed together but as a biographer not a filmmaker” - @RajkumarHirani 💛 https://t.co/T3dgxDhTKH #SanjuTrailer pic.twitter.com/D45Noy7m3p