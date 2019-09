Housefull 4 का ट्रेलर देखकर फैन्स ने सोशल मीडिया पर दिए ये रिएक्शन

फिल्म 'हाउसफुल 4' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में पुनर्जन्म की कहानी के साथ कॉमेडी का तड़का लगाया गया है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। फिल्म में अक्षय कुमार संग रितेश देशमुख, बॉबी देओल, राणा दग्गुबती, कृति सेनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े हैं। इसके साथ ही फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्पेशल अपीयरेंस भी है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार लंदन में रहने वाले आदमी है, जो 600 साल पहले राजकुमार थे। उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में सबकुछ याद आ जाता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पुर्नजन्म की गुत्थी को सुलझाता और अपने प्यार को पाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि ट्रेलर को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सभी ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं। पढ़ें सबके सोशल मीडिया रिएक्शन-

Saw FINAL CUT Trailer of #Housefull4 at Censor Board ! Hahahahahah Full on Laughter Riot & Biggest Family Entertainer of 2019 on the way ! #AkshayKumar is in Terrific Form. Mark my Words, It will be First 300 cr of him ! 👏👏👏👏👏⚡⚡ pic.twitter.com/hCyRYlDX5H