शशि कपूर का निधन: शोक में डूबा बॉलीवुड, जानिए किसने क्या कहा

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शशि कपूर के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियों ने शोक जताया है। अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने कहा कि वह बड़े हैंडसम अभिनेता थे, बड़ी मेहनत से काम करते थे। शशि कपूर अपने खान-पान को लेकर काफी सजग रहते थे। उनका अभिनय शानदार था।

अभिनेता शक्ति कपूर ने कहा कि यह बड़ी दुखद खबर है, उन्हें हर कोई याद करेगा। उनका जाना बॉलीवुड को बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती।

संजय खान- फिल्म इंडस्ट्री में वह जेंटलमेन थे। काम के प्रति हमेशा वह समर्पित रहे। जब हम साथ काम करते थे तो बड़ा मजा आता था, मुझे उनके जाने से बहुत दुख हुआ। इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ। परफेक्ट जेंटरमैन थे।

फिल्म निर्देशक तिग्मांशू धूलिया ने कहा कि शशि कपूर जैसा कोई नहीं हुआ, उन्होंने कमर्शियल फिल्मों में काम किया। उनके जितना योगदान और किसी का नहीं रहा।

अभिनेता शशि कपूर के निधन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने दुख जताया है।

अन्य प्रतिक्रियाएं

#RIPShashiKapoor ...the most charming and enigmatic actor ever...a gentleman movie star! His legacy in film and theatre is exceptional...thoughts and prayers with the family....his work will always live on... pic.twitter.com/U9jsAGxGET