बिहार सरकार के इस फैसले का रवीना टंडन ने किया कड़ा विरोध, ट्वीट कर बोलीं 'कर्मों का दोगुना दंड मिलेगा'

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन रवीना किसी न किसी वजह से खबरों में बनीं रहती हैं। इन दिनों रवीना अपने एक ट्वीट को लेकर खबरों में हैं। रवीना का यह ट्वीट बिहार सरकार से संबंधित है, जिसमें उन्होंने एक तरह बिहार सरकार के एक फैसले पर विरोध जताया और वन्य जीवों के प्रति सहानुभूती जताई है।

दरअसल आपको दे कि हाल ही में बिहार में फसल सुरक्षा को देखते हुए राज्‍य सरकार ने नीलगायों को मारने का आदेश दिया है। इस आदेश के आने के बाद वैशाली में ही सिर्फ चार दिनों के अंतराल में 300 से ज्यादा नीलगायों को मारा जा चुका है। वन विभाग (Forest Department) ही इस काम को अंजाम दे रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि फसलों की सुरक्षा के लिए नीलगायों को मारना जरूरी है। इस आदेश के बाद बिहार के वैशाली से चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। जिसमें एक नीलगाय (Nilgai) को जिंदा दफन कर दिया गया था। इस पूरे वारदात की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Heartless inhumane b.......... whoever behind this decision. hope karma gets back doublefold. https://t.co/HRkLU9nK0F