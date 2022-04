KGF Chapter 2 : रवीना टंडन के सीन को देखने के बाद दर्शकों ने स्क्रीन पर फेंके सिक्के, देखें एक्ट्रेस का रिएक्शन

Raveena Tandon Kgf Chapter 2 : यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, प्रकाश राज की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का धमाका मचा हुआ है। इसी बीच रवीना ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Tue, 19 Apr 2022 05:20 PM

इस खबर को सुनें