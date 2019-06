शेर के साथ लोगों ने किया कुछ ऐसा कि रवीना टंडन ने यूं लगाई फटकार

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए काफी सुर्खियों में रहती हैं। रवीना सोशल मीडिया पर खूब अपनी राय लिखती रहती हैं। अब हाल ही में रवीना ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर अपना गुस्सा शेयर किया है। दरअसल, रवीना ने जो वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ लोग शेर को जबरदस्ती बैठा कर उसके मुंह पर जबरदस्ती केक लगा रहे थे। इसके बाद शेर वहां से उठकर चले जाते हैं।

वीडियो को शेयर करते हुए रवीना ने लिखा, 'हारे हुए लोगों की दयनीय अवस्था...ये लोग नर्क में सड़ेंगे. कई बार मैं यह चाहती हूं कि लोगों का कर्म हमारी 'नागिन' मूवी की तरह उनके सामने आए...दर्दनाक मौत नसीब हो।

Pathetic bunch of loser human b.... hope they Rot in hell. Sometimes I do wish karma takes the form like our own Nagin movie,watch these a... die a writhing torturous death. https://t.co/9S1qe67qTa