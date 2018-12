बॉलीवुड में अपनी दमदार अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीतने वाले दिग्‍गज एक्‍टर कादर खान इन दिनों जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे हैं। कादर खान की बिगड़ती तबीयत पर चिंता जताते रवीना टंडन ने एक इमोशलन पोस्ट शेयर करते हुए उनकी सलमाती की दुआ मांगी हैं। खबरों के मुताबिक उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिससे उनको सांस लेने में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में उनकी बिगड़ती तबीयत के चलते सिनेमा जगत से जुड़े उनके करीबी दोस्त उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं।

अस्पताल में हैं कादर खान, बेटे ने निधन की खबरों को बताया अफवाह

आपको बता दें कि कादर खान की बिगड़ती तबीयत को देखकर सोशल मीडिया पर उनकी निधन की खबरों सामने आई हैं। जिसके बाद उनके बेटे सरफराज ने खारिज कर इसे अफवाह बताया है। कादर खान के बेटे सरफराज ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उनके पिता कनाडा के अस्पताल में भर्ती हैं। सरफराज ने कहा, 'यह खबर झूठी है और सिर्फ एक अफवाह है, मेरे पिता अस्पताल में हैं'

कादर खान को लेकर इमोशनल हुईं रवीना टंडन, कुछ इस तरह मांगी दुआएं

आपको बता दें कि बीते कुछ समय से प्रोग्रेसिव सुपरान्यूक्लियर पाल्सी (Progressive Supranuclear Palsy) से पीड़ित होने के चलते उन्हें बाई पेप वेंटीलेटर (Bi Pap Ventilator) पर रखा गया है। उनका बेटा और उनकी बहू शाहिस्ता इस कठिन घड़ी में उनकी देखभाल कर रहीं थी। कादर के तबीयत बिगड़ने की खबर उनके बेटे ने दी थी। इसके बाद बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीटर पर अपने फैंस से उनके लिए प्रार्थना करने की गुजारिश की थी। इसी के साथ रवीना टंडन ने भी उनके अच्छे सेहत की कामना करते हुए एक ट्वीट किया है।

Kader ji , you are in our thoughts and prayers..wishing you a speedy recovery.🙏🏻,we’ve done some amazing movies together, and would love to hear that you are fit and well.Godbless you sir . 🕉 pic.twitter.com/8PHUrcE8qG

रवीना के पोस्ट करते हुए लिखा है कि कादर जी आप हमारी प्रार्थनाओं में बने हुए हैं और हम आपको याद कर रहे हैं। आशा है कि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। हमने एक साथ कई बेहतरीन फिल्में की हैं और ये जानकर मुझे बेहद खुशी होगी कि आप अब ठीक हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दे सर।

T 3041 - KADER KHAN .. actor writer of immense talent .. lies ill in Hospital .. PRAYERS and DUAS for his well being and recovery .. saw him perform on stage, welcomed him and his prolific writing for my films .. great company, a Libran .. and many not know , taught Mathematics ! pic.twitter.com/yE9SSkcPUF