रणवीर सिंह से पूछा बेटा चाहिए या बेटी? एक्टर ने दिया ऐसा जवाब की पत्नी दीपिका पादुकोण को भी होगा गर्व

Ranveer Singh Jayeshbhai Jordaar Trailer: रणवीर सिंह की फिल्म जयेशभाई जोरदार का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर अच्छा है। इसमें रणवीर के साथ बोमन ईरानी और शालिनी पांडे लीड रोल में हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Tue, 19 Apr 2022 03:11 PM

