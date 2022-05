सलमान खान की ईद पार्टी में मस्तमौला बनकर पहुंचे रणवीर सिंह, लोग बोले 'मालदीव जाना है क्या?'

Ranveer Singh and Deepika Padukone's Eid: बीती रात ही बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने सलमान खान की ईद पार्टी में हिस्सा लिया था। इस दौरान रणवीर सिंह फंकी लुक में नजर आए।

Wed, 04 May 2022 09:21 AM

Garima Singh टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 09:21 AM

इस खबर को सुनें