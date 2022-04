हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Ranveer Singh On His Looks : रणवीर सिंह को आदित्य चोपड़ा ने कह दिया था तुम ऋतिक रोशन की तरह स्मार्ट नहीं, जानें फिर एक्टर ने क्या दिया था जवाब

Ranveer Singh On His Looks : रणवीर सिंह को आदित्य चोपड़ा ने कह दिया था तुम ऋतिक रोशन की तरह स्मार्ट नहीं, जानें फिर एक्टर ने क्या दिया था जवाब

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Thu, 21 Apr 2022 11:40 AM

इस खबर को सुनें