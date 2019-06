Confirmed- Ranveer Singh फिल्म '83' में यह रोल प्ले करेंगी वाइफ Deepika Padukone

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपनी फिल्म '83' को लेकर काफी व्यस्त चल रहे हैं। रणवीर की इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों लंदन में हो रहे हैं। रणवीर सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) के भूमिका में दिखाई देंगे पहले ऐसी चर्चा थी कि रणवीर की पत्‍नी का रोल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) निभाएंगी जिसे अब उन्‍होंने खुद कन्‍फर्म कर दिया है। फिल्म में भी दीपिका रूमी भाटिया (Romi Bhatia) का किरदार निभाती दिखाई देंगी। फिल्म के सेट से रणवीर ने दीपिका के संग तस्वीर शेयर की है।

दीपिका के फिल्म में एंट्री और उनके रोल को लेकर रणवीर सिंह ने कई सारे ट्वीट किए हैं। रणवीर सिंह द्वारा साझा कि गई इस फोटो में दीपिका पादुकोण और फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान (Kabir Khan) नजर आ रहे हैं। फोटो में रणवीर-कबीर खान से बेट लगाते हुए नजर आ रहे हैं।

Who better to play My Wifey than My Wifey?! 😉❤@deepikapadukone plays Romi Dev in @83thefilm !!! 🏏🎥🎞

Genius casting courtesy @kabirkhankk 😄🙌🏽 #83squad pic.twitter.com/saL8QdmYpE