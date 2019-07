Ranveer Singh कर रहे थे क्रिकेट की प्रैक्टिस, अचानक तेज-तेज चिल्लाते नजर आए ये Word

Check out this BTS video of Ranveer Singh as he enjoys net practices 😄😄 Are you excited for 83? @pinkvilla . . . . . . . #bollywood #bollywoodmovies #celebs #actors #stars #bts #btsvideo #celebstyle #ranveersingh #pinkvilla

A post shared by Pinkvilla (@pinkvilla) on Jul 16, 2019 at 11:58pm PDT