पीएम मोदी से यूं गले मिले रणवीर, PHOTO हुई वायरल फैंस ने किए ऐसे कमेंट

दो दिन पहले फिल्म इंडस्ट्री की यंग जनरेशन के कई एक्टर्स ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और आने वाले समय में फिल्मों के बिजनेस पर बात की। इस मीटिंग में रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, भूमि पेडनेकर, रोहित शेट्टी, अश्विनी अय्यर तिवारी, एकता कपूर, राजकुमार राव, विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर शामिल रहे। मीटिंग के बाद सभी ने पीएम मोदी के साथ फोटोज क्लिक करवाईं और उनसे पर्सनली मिले। लेकिन इन सबमें रणवीर सिंह ही एक ऐसे शख्स थे जो पीएम से गले मिले। दोनों की ये फोटो काफी वायरल हो रही है।

पीएम भी नहीं रोक पाए हंसी...

सोशल मीडिया पर रणवीर के इस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। हर कोई रणवीर की गर्मजोशी की तारीफ कर रहा है। ये फोटो शेयर करते हुए रणवीर ने लिखा- ''जादू की झप्पी। इस महान देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री से मिलना आनंददायी है।'' जहां दूसरे एक्टर्स ने प्रधानमंत्री से शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए हाथ मिलाते हुए या सीधे खड़े रहकर तस्वीर खिंचवाई है, वहीं रणवीर पूरी बेबाकी के साथ मुस्कुराते हुए पीएम को गले लगाते हुए फोटो क्लिक करवाई। रणवीर यहां भी अपना उत्साह और जोश काबू में नहीं कर सके। रणवीर का ये खुशमिजाज अंदाज देख पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने भी रणवीर के गले लगकर फोटो खिंचवायी।

sanjayshardha

Two best huggersof india from different backgrounds in 1 frame

veeru_m_thakur4580

namo namo again namo 2019 movie

meet_rajinder

Love you Modi uncle and Ranvir

chaubey123r

Namo Namo Namaste

sangeeta45842019

Super sir

nirajsinghgzp1998

Jay ho

roopalisrisonu

❤️❤️❤️

himanshrockzz______

Owsm

ashif2820

WoooW

rajukumardaaulatpur

I am proud of you

saurabh.ganglas

Nice bade bhai

bhattkamlesh111

both great persons..modiji love you.you are greatest prime minister

tgr_banna

love you

rv_rathore_jodhpur

Super

हुमा कुरैशी ने भी किया कमेंट...

रणवीर के इस अंदाज को एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी नोट किया और कमेंट में लिखा कि पीएम से मिलते वक्त सिर्फ तुम ही ऐसा एक्सप्रेशन दे सकते हो। पीएम से मीटिंग की ग्रुप सेल्फी में भी रणवीर अलग ही मिजाज में हैं। जहां बाकी सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, वहीं रणवीर अलग ही स्प्रिट शो कर रहे हैं।