रणवीर सिंह ने घुटनों के बल बैठकर बूढ़ी महिला को दिया फूल, देखें VIDEO

रणवीर सिंह जहां जाते हैं वहां खुशी का एक माहौल बना देते हैं। उन्हें फैन्स का दिल जीतना अच्छे से आता है। अब हाल ही में लंदन में रणवीर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपको उनसे और प्यार हो जाएगा। दरअसल, रणवीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रणवीर सिंह अपने फैंस के साथ नजर आ रहे हैं। इतने में उनकी नजर व्हीलचेयर पर बैठी एक महिला पर पड़ती है। जिसके बाद रणवीर सिंह खुद उनके पास जाते हैं और घुटनों पर बैठकर उस महिला को फूल देते हैं। वहीं कुछ देर बात करने के बाद बुजुर्ग महिला रणवीर सिंह को फूल देती है और गाल पर किस करती है।

