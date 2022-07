रणवीर सिंह बनने वाले हैं शाहरुख खान के पड़ोसी, चुकाई है तगड़ी कीमत

रणवीर सिंह अब सलमान खान और शाहरुख खान के पड़ोसी बनने वाले हैं। रणवीर और उनके पिता जगजीत सुंदर सिंह भवनानी की फर्म Oh Five Oh Media Works LLP ने बांद्रा में एक रियल स्टेट डील पर साइन किया है। यह क्वॉड्राप्लेक्स है। जिसमें 19 पार्किंग की सुविधा है। इस नए घर से उन्हें बैंडस्टैंड से अरब सागर का खूबसूरत व्यू दिखेगा। इस प्रॉपर्टी के लिए रणवीर ने तगड़ी कीमत चुकाई है।

लिए हैं 4 फ्लोर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह रियल स्टेट डील 119 करोड़ रुपये की है। हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स.कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, Indextap.com के डॉक्यूमेंट्स से पता चला है कि Oh Five Oh Media Works LLP ने 8 जुलाई 2022 16 से 19वें फ्लोर तक इस क्वॉड्राप्लेक्स के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। यह बांद्रा के बैंडस्टैंड पर सागर रेशम को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की प्रॉपर्टी है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है।

लाख रुपये से ज्यादा है पर स्क्वैयर फीट

रजिस्टर्ड पेपर्स के मुताबिक, जगजीत सुंदरसिंह भवनानी ने इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया है। कुल कीमत 118.94 करोड़ रुपये दी गई है जहां रजिस्ट्रेशन के लिए 7.13 करोड़ रुपये स्टाम्प ड्यूटी के चुकाए गए हैं। कार्पेट एरिया 11,266 स्क्वैयर फीट है, जिसमें 1300 स्क्वैयर फीट का टैरेस है। साथ में ओनर को 19 कारें पार्क करने की सुविधा मिलेगी। टैरेस एरिया को हटा दें तो पर स्क्वैयर फीट की कीमत 1.05 लाख रुपये है। इस मामले में जगजीत सिंह भवनानी की तरफ से कोई कमेंट नहीं मिल पाया।

पुरानी बिल्डिंग का हो रहा रेनोवेशन

बांद्रा के ही एक रिटेलर के मुताबिक, सागर रेशम बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहां एक पुरानी बिल्डिंग को ही फिर से बनाया जा रहा है। नीचे के फ्लोर पर पहले से रह रहे लोग ही रहेंगे। 16वां फ्लोर 4 बीएचके है वहीं 17 से 19 पेंटहाउस हैं। यह भी देखें: रणवीर सिंह की मिमिक्री देख लोटपोट हुए फैन्स, बोले- बॉलीवुड का सबसे बड़ा एंटरटेनर