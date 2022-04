रणवीर सिंह ने दिल्ली की शादी में किया परफॉर्म, दिशा पाटनी ने भी लूटी महफिल

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दिशा पाटनी (Disha) ने हाल ही में दिल्ली की एक शादी में परफॉर्म किया है। इवेंट से सामने आए दोनों ही कलाकारों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Mon, 11 Apr 2022 07:53 AM

