शादी से एक दिन पहले दीपिका-रणवीर ने किया अनाउंसमेंट, तोहफों की जगह मांगे पैसे!

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बॉलीवुड कपल की शादी इटली के लेक कोमो में 14-15 नवंबर को है। इस शादी में महज एक दिन बाकी है। अपनी शादी के ठिक एक दिन पहले इस कपल ने एक खास अपने मेहमानों के लिए एक खास अनाउंसमेंट की है। दरअसल दीप-वीर चाहते हैं कि उनकी शादी में आने वाले सभी मेहमान गिफ्ट लेकर न आएं। इसके पीछे कपल का एक खास मकसद छिपा है। बता दें कि दीपिका और रणवीर सिंह अपनी शादी को भव्‍य बनाने में कोई कसर नहीं रहने देना चाहते हैं। वह शादी से संबंधित एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं।

मिड-डे के अनुसार, शादी में चुनिंदा खास मेहमान शामिल होने वाले हैं। इन तमाम मेहमानों से दीपवीर ने तोहफों की जगह पैसे या फिर चेक की डिमांड की है। दरअसल, इस जोड़ी का कहना है कि मेहमान तोहफों की बजाए वही पैसे दीपिका के द लिव लाफ फाउंडेशन को दान करें। जिससे ज़रूरतमंदों की मदद होगी।

बता दें कि इनकी शादी की रस्में इटली के लेक कोमो स्थित विला डेल बेलवियानेलो में होगी। वेन्यू की फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है। फोटो में देखा जा सकता है कि इस रॉयल वेडिंग के लिए वेन्यू को सजाया जा रहा है। इसके अलावा दीपिका की मैनेजर और उनके हेयर स्टाइलिस्ट भी इटली पहुंच गए हैं।

Italy: Visuals from Villa del Balbianello at Lake Como in Lombardy, the venue for the wedding ceremony of Deepika Padukone and Ranveer Singh. Preparations underway. pic.twitter.com/MuuBJXos50