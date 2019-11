स्टार बनते ही रानू मंडल के बदले तेवर, फैन के साथ की बदतमीजी तो ट्विटर पर हुईं ट्रोल

सोशल मीडिया स्टार रानू मंडल एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। उनकी आवाज के दीवाने हुए हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दिया था जिसके बाद से ही वे लोगों की आंखों का तारा बन गईं। लंबे वक्त से रानू मंडल के वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आए थे। लेकिन अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और रानू मंडल अपनी आवाज के कारण नहीं बल्कि फैन के साथ बदतमीजी करने की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं।

दरअसल, रानू मंडल के इस बर्ताव से ट्विटर पर लोग उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। रातों-रात स्टार बनी रानू मंडल हाल ही में फैन के साथ बदतमीजी करती नजर आईं। रानू इस दौरान कैमरे में कैद हुईं। दरअसल, एक फैन ने रानू मंडल से एक सेल्फी के लिए उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा जिसके बाद वे नाराज हो गईं और उसे डांटती हुईं नजर आईं। रानू ने महिला से कहा, ये क्या होता है? सेल्फी के लिए कहने का ये क्या तरीका है?

Don't touch me, I'm celeb now : Ranu Mondal We made her celebrity and now see her attitude. #ranumondal #ranumandal pic.twitter.com/HOGFPYnU4s

रानू मंडल का इस तरह बर्ताव करना उनके लिए सही नहीं रहा और उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद ट्विटर पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। कई लोगों ने कहा कि रानू का इस तरह से फैन के साथ बदतमीजी करना उन्हें पसंद नहीं आया। एक यूजर ने सारकास्टिकली लिखा मुझे मत छूना मैं स्टार हूं।

आपको बताते चलें कि रानू मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी फेमस हुआ था जिसमें वे लता मंगेशकर का गाना गाती नजर आई थीं। इसके बाद हिमेश रेशमिया ने उनसे अपनी फिल्म में कई गाने गवाए। मीडिया में कुछ ऐसी खबरें भी रानू मंडल के लिए बनी थीं कि सलमान खान ने उन्हें घर गिफ्ट किया है जो कि अफवाह थी।

Really sad we all twitterati supp her when her station vala video came see her behaviour after becoming celebrity

Such insult of any fan is pathetic #RanuMondal @singh_harmeet84 https://t.co/8rQHcEijau