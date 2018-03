दूसरे दिन भी रानी की 'हिचकी' ने किया कमाल, हुई इतने करोड़ की कमाई

4 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रहीं रानी मुखर्जी की फिल्म 'हिचकी' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भी बढ़ोतरी हुई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 5.35 करोई की कमाई की। पहले दिन फिल्म ने 3.30 करोड़ की कमाई की, जिस हिसाब से फिल्म ने 2 दिन में 8.65 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Hichki shows a REMARKABLE 62.12% GROWTH on Day 2... Sun biz to scale HIGHER than Sat... Fri 3.30 cr, Sat 5.35 cr. Total: ₹ 8.65 cr [961 screens]. India biz. 👍👍👍