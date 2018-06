'शंघाई फिल्म फेस्टिवल' में रानी मुखर्जी की 'हिचकी' की धूम, मिला स्टैंडिंग ओवेशन

शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म हिचकी को काफी तारीफें मिली। इसे देखने के बाद लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। यह फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन यानी 16 जून को दिखायी गई। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी यहां मौजूद थे। इस मूवी में रानी ने टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित महिला का किरदार निभाया था। जिसे बार-बार हिचकियां आती हैं, लेकिन फिर भी वो टीचर बनना चाहती हैं।

What an honour &an overwhelming feeling when ur work gets a standing ovation from a foreign audience who simply watches a film with subtitles &gets moved to tears/laughter.. thank u shanghai #siff2018 at the festival for this experience, from the entire team of #hichki @yrf pic.twitter.com/CnZhMAt1ul