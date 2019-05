'रंग दे बसंती' एक्टर सिद्धार्थ करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू

'रंग दे बसंती' फिल्म के एक्टर सिद्धार्थ ने शुक्रवार को ट्वीट किया, 'हे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप जल्दी ही फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्या मैं आपका एक इंटरव्यू ले सकता हूं? मेरे पास बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे आप फलों को कैसे खाते हैं, आप सोते कैसे हैं, काम की आदत कैसी है और हां आपके प्यारे व्यक्तित्व को लेकर भी कई सवाल हैं।'

इसके साथ ही 40 वषीर्य अभिनेता ने कहा, 'मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है, कृप्या सीधा मुझे मैसेज करें।'

Hey @realDonaldTrump since you're getting ready to be re-elected soon, might I suggest an interview with me during your elections? I have crucial questions about how you eat fruit, your sleep and work habits and also your cute personality. I have an Indian passport. DM me please.