रणधीर कपूर ने किया कंफर्म, ये है करीना कपूर और सैफ अली खान के छोटे बेटे का नाम

करीना कपूर ने 21 फरवरी को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। बीते दिन उनके बेटे के नाम को लेकर तमाम चर्चाएं रहीं। ऐसी खबर थी कि करीना और सैफ ने अपने लाडले का नाम रख दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कुछ नहीं बताया था लेकिन अब करीना के पिता रणधीर कपूर ने इसे कंफर्म किया है।

एक हफ्ते पहले ही रखा

दरअसल ऐसी चर्चा थी कि करीना और सैफ अपने छोटे बेटे को ‘जेह’ कहकर बुलाते हैं। पहली बार कपूर खानदान से किसी ने इस पर मुहर लगाई है। जी हां, ईटाइम्स से बात करते हुए रणधीर कपूर ने कहा कि ‘हां, करीना और सैफ के छोटे बेटे का नाम जेह है।‘

नाम को कब फाइनल किया गया? इस सवाल पर रणधीर कपूर ने कहा कि ‘हमने एक हफ्ते पहले ही नाम को फाइनल किया है।‘

क्या है अर्थ

बताया जा रहा है कि अभी बच्चे का दूसरा नाम रखा जा सकता है। वे सिर्फ प्यार से उसे जेह कहकर बुलाते हैं। बता दें कि तैमूर का दूसरा नाम टिम है। जेह मूलत: लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ब्लू क्रेस्टेड बर्ड। वहीं पारसी में इस नाम का मतलब है To come, to bring.

करीना और सैफ लगातार अपने बच्चे का नाम खोज रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मंसूर नाम रखने पर भी विचार किया था जो कि सैफ के पिता नाम है।