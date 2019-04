रणदीप ने की आलिया भट्ट की तारीफ, तो कंगना की बहन ने कही ऐसी बातें जानकर चौंक जाएंगे

रणदीप हुड्डा ने हाल ही में आलिया भट्ट की सोशल मीडिया पर तारीफ की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल, रणदीप ने ट्वीट कर आलिया के लिए लिखा, 'मैं बहुत खुश हूं कि तुम किसी भी कामचलाऊ और लगातार विक्टिम बन रही एक्ट्रेस के विचारों से खुद को और अपने काम को प्रभावित नहीं होने दे रही हो। खुद को बेहतर बनाने के तुम्हारे प्रयासों से मैं बहुत खुश हूं।'

रणदीप के इस ट्वीट पर आलिया ने इमोजी बनाकर अपनी खुशी जाहिर की।

Dearest @aliaa08 I’m so glad you are not letting the opinions of very occasional actors and chronic victims affect you and your work .. kudos to you for your continued efforts to outdo yourself 🤗