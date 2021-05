रणदीप हुड्डा का पुराना वीडियो देख भड़के सोशल मीडिया यूजर, मायावती पर सुनाया था 'डर्टी जोक'

रणदीप हुड्डा के एक पुराने वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़के हुए हैं। इस वीडियो में उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर आपत्तिजनक चुटकुला सुनाया है। रणदीप की वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। लोग इसे 'सेक्सिस्ट', 'स्त्री विरोधी' और 'जाति सूचक' कहकर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं।

सोशल मीडिया पर दिखी नाराजगी

इस वीडियो में रणदीप खुद कहते हैं कि वह एक ' बेहद डर्टी जोक' सुनाने जा रहे हैं। इस आपत्तिजनक चुटकले में वह एक कैरेक्टर का नाम 'मिस मायावती' बोलते हैं। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ये समाज कितना लिंग भेद करने वाला और जातिवाद फैलाने वाला है, खासतौर पर एक दलित महिला के लिए अगर ये इस वीडियो से पता नहीं चलता तो किससे चलेगा। टॉप बॉलीवुड ऐक्टर रणदीप हुड्डा एक दलित महिला के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दबे-कुचलों की आवाज रह चुकी हैं। इस वीडियो पर कई लोगों ने कॉमेंट्स किए हैं और रणदीप की आलोचना की है।

अबीश मैथ्यू भी कर चुके ये गलती

बीते दिनों सोशल मीडिया पर स्टैंडअप कॉमेडियन अबीश मैथ्यू की गिरफ्तारी की मांग उठी थी। उनके 9 साल पुराने वीडियो को लेकर लोगों में गुस्सा था। उनका एक पुराना ट्वीट था जिसमें उन्होंने यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर 'सेक्सिस्ट' कॉमेंट किया था। ये ट्वीट 2012 का था जिसे ट्विटर ने हटा दिया था।

अबीश को मांगनी पड़ी थी माफी

ये पुराना मामला हाइलाइट होने पर अबीश मैथ्यू को माफी मांगनी पड़ी। अबीश ने ट्वीट में एक लंबा लेटर पोस्ट किया था। इसमें लिखा था कि उनका 2012 का पुराना ट्वीट सामने आया तो उसमें अब 'सेक्सिज्म' दिख रहा है। उन्होंने हर उस महिला से माफी मांगी थी जो हर्ट हुई। उन्होंने लिखा था कि 9 साल पहले उन्होंने ये जोक मारा था और उस वक्त वह इममच्योर थे।

I am truly sorry. pic.twitter.com/s1xE90Qp3J