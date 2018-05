Sanju New Poster: डरे हुए दिखे रणबीर, सामने आया इस एक्टर का FIRST LOOK

संजय दत्त की बायोपिक 'संजू' का ट्रेलर 30 मई को रिलीज होने जा रहा है। इस पहले फिल्म के नए-नए पोस्टर आने का सिलसिला लगातार जारी है। 26 मई को जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का फर्स्ट लुक सामने आया है।

क्या है पोस्टर में...

पोस्टर में संजय दत्त का किरदार कर रहे रणबीर कपूर डरे सहमे नजर आ रहे हैं। जबकि सुनील दत्त का रोल निभा रहे परेश रावल उन्हें सीने से चिपकाए दिख रहे हैं। पोस्टर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह उस दौर को दिखा रहा है, जब संजय दत्त को ड्रग्स की लत लग गई थी और पिता सुनील दत्त ने उन्हें रिहैब सेंटर भेजा था। या फिर ये सीन उस समय का भी हो सकता है जब संजय अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे।

#sanju is a father-son story. Meet the father today - Paresh Rawal. Had fun working with him. #RanbirKapoor @VVCFilms @foxstarhindi @SirPareshRawal pic.twitter.com/GXWYaNBvm3

दिखी बाप-बेटे की बॉन्डिंग...

कुछ वक्त पहले परेश रावल ने एक इंटरव्यू में कहा था, "यह कहानी खासतौर पर बाप-बेटे की है। फिल्म सुनील दत्त और संजय दत्त के बारे में है। इससे पहले फिल्म का एक और पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसमें संजय की पहली गर्लफ्रेंड टीना मुनीम का रोल कर रहीं सोनम कपूर का लुक सामने आया था।

A still from #Sanju's crazy romantic love life! #SanjuTrailer out in 5 days on May 30th. #RanbirKapoor @VVCFilms @foxstarhindi @sonamakapoor pic.twitter.com/1ZE0Sa1oo7