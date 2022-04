हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Alia Bhatt Ranbir Kapoor Wedding : रणबीर कपूर ने नहीं होने दी ऋषि कपूर की कमी, पहनी पिता से जुड़ी ये खास चीज

Ranbir Kapoor Missing Rishi Kapoor : रणबीर कपूर ने 14 अप्रैल को आलिया भट्ट से शादी कर ली है। दोनों अब तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब दोनों पति-पत्नी बन गए हैं। दोनों की फोटोज वायरल हुई हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Fri, 15 Apr 2022 06:11 PM

