रणधीर कपूर को है भूलने की बीमारी, शर्माजी नमकीन देखकर बोले- ऋषि कहां है, फोन करो

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने खुलासा किया है कि उनके अंकल रणधीर को भूलने की बीमारी है। फिल्म Sharmaji Namkeen देखकर उन्हें ऋषि कपूर की याद आई और वह उन्हें फोन करने और मिलने की बात कहने लगे।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Thu, 31 Mar 2022 11:43 AM

