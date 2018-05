फैन्स का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन रिलीज होगा 'संजू' का ट्रेलर

राजकुमार हिरानी की फिल्म 'संजू' का ट्रेलर 30 मई को रिलीज होगा। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

Time for #Sanju trailer to be unveiled. 30th May it is. Before that will introduce you to rest of the cast. Will post new posters everyday from tomorrow. #RanbirKapoor #RajkumarHiraniFilms @VVCFilms @foxstarhindi