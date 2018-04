कास्टिंग काउच: सरोज खान से सहमत नहीं रणबीर कपूर ने दिया बड़ा बयान

बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर कई खुलासे हुए हैं। कई स्टार्स ने इस पर कई बड़े बयान दिए हैं, तो जब रणबीर कपूर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस चीज का कभी सामना नहीं करना पड़ा। दरअसल, मंगलवार को रणबीर ने मुंबई में अपनी अपकमिंग फिल्म 'संजू' का टीजर रिलीज किया। इस दौरान रणबीर से कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैंने कास्टिंग काउच का सामना कभी नहीं किया है। अगर यह इंडस्‍ट्री में मौजूद है, तो यह काफी दुखद है।'

I have never faced it. If it exists, it is really sad: Ranbir Kapoor in Mumbai on a question about #castingcouch in Bollywood. pic.twitter.com/JzbgMUEYj9