SANJU: दिल्ली-लखनऊ समेत इन 5 शहरों में एक साथ रिलीज होगा फिल्म का Trailer

रणबीर कपूर स्टारर संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू का ट्रेलर 30 मई को रिलीज होना है। फ़िल्म के टीजर और पोस्टर्स ने पहले ही संजू के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है और अब हर कोई बेसब्री से फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहा है। इसी बीच ये खबर सामने आई है कि फिल्म का ट्रेलर भारत के 5 अलग-अलग शहरों में एक साथ रिलीज होगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी शहरों से जुड़ेंगी फिल्म की टीम...

जी हां, 'संजू' का ट्रेलर मुम्बई, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद और कोलकाता में एक साथ जारी किया जाएगा। इस दौरान मुम्बई में ट्रेलर लॉन्च के दौरान रणबीर कपूर, राजकुमार हिरानी सहित फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद होगी, वही बाकी के शहरों में कॉन्टेस्ट के विजेता फैंस के बीच ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रणबीर इन शहरों में मौजूद अपने फैंस से मुलाकात करेंगे।

#sanju is a father-son story. Meet the father today - Paresh Rawal. Had fun working with him. #RanbirKapoor @VVCFilms @foxstarhindi @SirPareshRawal pic.twitter.com/GXWYaNBvm3