जब कैंसर का चल रहा था इलाज, ऋषि कपूर नहीं चाहते थे बेटा रणबीर हो साथ, जानिए क्यों

रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर से बहुत प्यार करते थे। आज भले ही ऋषि कपूर उनके साथ नहीं हैं, लेकिन रणबीर को उनके साथ बिताए हर पाल याद हैं। अब हाल ही में रणबीर ने अपने पिता से जुड़ी कुछ बातें शेयर की।

Sun, 03 Apr 2022 11:55 AM

